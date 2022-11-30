«الشباب» تنظم زيارة لطلاب الخدمة الاجتماعية لمشروعات العاصمة الإدارية

نظمت الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، زيارة لطلاب كلية والمعاهد العليا والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، الذين لهم تدريب عملي داخل مراكز الشباب، للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ كان في استقبالهم العميد خالد الحسيني مدير عام العلاقات العامة بشركة العاصمة الإدارية، ومسؤولي العلاقات العامة بالشركة.

محاضرة مكثفة المعلومات بالأرقام والبيانات

ورحب العميد خالد الحسيني، بالوفد الطلابي ثم ألقى محاضرة مكثفة المعلومات بالأرقام والبيانات، عن الأعمال الإنشائية والمباني المهمة والوزارات، التي جرى تنفيذها داخل العاصمة، متمثلة في الحي الحكومي، وإنشاء بعض البنوك المصرية، والكثير من الإنشاءات الأخرى، التي جرى تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لـ مراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتثقيف الطلاب من جميع المؤسسات التعليمية، ورفع درجات توعيتهم بالمشروعات القومية الكبرى، والإنجازات الكثيرة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لينقلوا بدورهم ما رأوه من هذه الإنجازات، إلى الشباب في مراكز التي يقومون بالتدريب فيها.

تعظيم روح الوطنية وحب الوطن لطلاب الجامعات والمعاهد

وأضاف عفيفي، أن تنظيم الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، زيارة لطلاب الخدمة الاجتماعية، لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، سيسهم كثيرا في تسهيل مهتمهم التي استهدفت منها الوزارة تكثيف معلومات الطلاب والشباب عن منشآت الدولة المصرية الحديثة، والتعرف عليها عن قرب، لتعظيم روح الوطنية لديهم، وحب الوطن، ونقل صورة إيجابية عن المشروعات العملاقة التي أنجزتها الدولة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، ومنها منشآت ومشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، لافتا إلى أن وفد طلاب الخدمة الاجتماعية، زار مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومسجد الفتاح العليم، والكنيسة الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية.

وفى ختام الزيارة، عبر أعضاء الوفد الطلابي عن سعادتهم بالزيارة ومشاهدة منشآت العاصمة الإدارية على الطبيعة، وأكدوا أنهم سينقلون ما شاهدوه لزملائهم الطلاب، الذين لم يحالفهم الحظ لزيارتها.