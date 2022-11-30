2000 متطوع بـ«التحالف الأهلي» بقافلة «ستر وعافية» لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أنشطة متعددة يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى الدقهلية من أجل الوصول إلى كل محتاج على أرض المحافظة، من خلال 2000 متطوع ينتمون لـ15 كياناً من كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى لا تتوقف تدخلاته عن حدود تقديم دعم نقدى أو عينى بل تمتد أيادى أعضائه لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.

«ناصر»: قوافل طبية وخدمية للمواطنين وكشف مبكر عن سرطان الثدي وتوعية بالصحة الإنجابية

وقالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطنى، إن التحالف يستهدف محافظة الدقهلية بالكثير من الأعمال من خلال مشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف فى تنفيذ وتنظيم قافلة ستر وعافية، ونقوم بتوزيع بطاطين ولحوم وكراتين مواد غذائية وإطعام وقياس وتركيب أجهزة تعويضية، ونسير قافلة طبية بتخصصات مختلفة، ونقوم بحملات توعية ونقدم خدمات تنظيم الأسرة وقياس الضغط والسكر.

وأضافت «ناصر» لـ«الوطن» أن قوافل التحالف الوطنى تضم تخصصات طبية عديدة، منها: «جهاز هضمى وكبد - باطنة - جلدية - رمد - أسنان - نساء - أنف وأذن وحنجرة - عظام - القدم السكرى - أطفال - خدمات تنظيم الأسرة» ما يزيد على 11 تخصصاً بالكشف والأدوية والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها، وقياس الضغط والسكر للاطمئنان على أهالينا، كذلك الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعى للأطفال.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لشق التمكين الاقتصادى لتمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، يعمل التحالف على توفير معرض ملابس بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى طرق الأبواب للوصول إلى المتعففين وكبار السن سواء بوجبات أو لحوم أو طرود سلع غذائية.

وأوضح «ناصر» أنه فى إطار خدمة أهالى المحافظة وتحت مظلة التحالف الوطنى تقوم مؤسسة العربى لتنمية المجتمع بعدد من التدخلات لبعض دور الرعاية والمسنين بمراكز محافظة الدقهلية، وتقوم جمعية رسالة بتجهيز عرايس وحالات تسقيف منازل ومد وصلات مياه وإقامة حفلة للأيتام وإطعام وكساء فى قرى مركز السنبلاوين تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إنه جرى تقديم مبلغ 285 ألف جنيه الشهر الماضى مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وتقديم كافة المساعدات لحالات الأمراض المزمنة أو متحدى الإعاقة أو الحالات المرضية أو كبار السن أو المشروعات الصغيرة أو الحالات الملحَّة أو حالات الزواج وأصحاب الدخل الضعيف.

ولفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه فى حالة الصرف نقداً حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التى يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون، والمشروعات الصغيرة يتم شراء بضاعتها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعى، مؤكداً أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لعدد 8 حالات تنوعت ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسى متحركة للمعاقين ومشروعات تمكين اقتصادى، فضلاً عن مساعدات مالية.