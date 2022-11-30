ضبط المتهم بالنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص كائن مقره بدائرة قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية فإنه اتخذ منه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية بمختلف المجالات العلمية ومنح الدارسين شهادات دراسية وهمية ومزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بداخل وخارج البلاد على غير الحقيقة، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبي الحصول على تلك الشهادات.

استهداف مقر الكيان الوهمي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي المشار إليه، وضبط المتهم وبالتفتيش في حضوره تم العثور على عدد من الشهادات المتنوعة «خالية البيانات ومعدة للاستخدام منسوبة لجهات مختلفة» ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، 4 أكلاشيه باسم المركز، دفتر إيصالات استلام نقدية بإجمالي مبلغ مالي قُدر بـ 730 ألف جنيه، ومجموعة من أوراق الدعاية باسم المركز التعليمي الوهمي ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، طابعة ألوان، جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» بفحصه تبين احتوائه على البرنامج المستخدم في عمليات التزوير، نماذج أختام لجهات مختلفة.

وأمكن الاستدلال على 5 أشخاص من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.