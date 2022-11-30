رئيس مركز كفر الدوار لقناة الحياة: نقدم خدمات ميسرة تتماشى مع التحول الرقمي

قال اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، إن مبادرة حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، حتى تتماشى مع الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي.

كفر الدوار من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية

أضاف «قطاطو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مركز كفر الدوار من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكاني، إذ تبلغ المساحة 602 كيلو متر، بما يعادل 143 ألف فدان، يقطنها 1.1 مليون نسمة.

قطاطو: مبادرة حياة كريمة تشمل 10 قرى بالمدينة

واستطرد: «مركز كفر الدوار يعد الأوفر حظا من جميع المراكز فيما يخص مبادرة حياة كريمة، لأن المبادرة شملت جميع القرى وعددها 10، وعدد المشاريع اللي تم تحديدها في كفر الدوار هو 416 مشروع، وعدد المستفيدين 800 ألف نسمة، بما يعادل ثلثي قاطني كفر الدوار».

وأوضح أن عدد القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة وصلت لـ10 قرى، بـ39 عمدية و805 توابع، متابعا: «فيه 155 مشروع صرف صحي، منها 4 محطات معالجة، و190 كيلو متر خطوط شبكات بين طرد وانحدار، و101 محطة رفع صرف صحي».