وزيرة الثقافة: مسار العائلة المقدسة مهم للتراث المصري

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مسار العائلة المقدسة معروف تاريخيا وفي كل محطة كانت تقام احتفالات شعبية في مصر وتقام إلى وقتنا الحالي في نفس الأماكن التي أقيمت فيها الاحتفالات من قبل، موضحة أن تسجيل التراث نوع من أنواع الحفاظ عليه وهو أمر مهم للغاية، مؤكدة أن مصر سجلت الكثير من التراث.

التراث ثروة قومية يجب الحفاظ عليه من الاندثار

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على شاشة «TeN»، أن مسار العائلة المقدسة مهم للغاية للتراث المصري، موضحة أن تسجيل التراث هو صون وحفظ التراث القديم وهو ثروة قومية يجب الحفاظ عليه وحفظه من الاندثار.

تسجيل السيرة الهلالية والتحطيب وطقوس جني النخلة

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه تم تسجيل السيرة الهلالية والتحطيب وطقوس جني النخلة وفنون الأراجوز في التراث أيضًا، وكان قد تم تقديم ملف احتفالات مسار العائلة المقدسة وكانت هناك بعض الملاحظات وتم تقديم الملف بالشكل الجديد ولاقى القبول والاستحسان، مؤكدة أنه في سنوات قليلة ماضية لم يكن لدى مصر سوى عنصر واحد مسجل بقوائم اليونسكو للتراث غير المادي.