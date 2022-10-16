نيفين الكيلاني تبحث مع نظيرتها التونسية المشروعات الثقافية المتبادلة بين البلدين

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نظيرتها التونسية حياة قطاط القرمزي، بحضور محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، وضحى الشويخ، المستشار الثقافي بالسفارة؛ لبحث تكثيف التعاون بين الجانبين.

وناقش اللقاء عددا من المشروعات الثقافية المتبادلة بين الجانبين، إضافة إلى استعراض برنامج أنشطة العام الثقافي المصري التونسي.

نيفين الكيلاني تهدي إصدارات الثقافة لنظيرتها التونسية

وفي نهاية اللقاء، أهدت نيفين الكيلاني نظيرتها التونسية عددا من إصدارات وزارة الثقافة المصرية.