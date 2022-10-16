رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

نيفين الكيلاني تبحث مع نظيرتها التونسية المشروعات الثقافية المتبادلة بين البلدين

كتب:

إلهام زيدان
05:37 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نظيرتها التونسية حياة قطاط القرمزي، بحضور محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، وضحى الشويخ، المستشار الثقافي بالسفارة؛ لبحث تكثيف التعاون بين الجانبين.

وناقش اللقاء عددا من المشروعات الثقافية المتبادلة بين الجانبين، إضافة إلى استعراض برنامج أنشطة العام الثقافي المصري التونسي.

نيفين الكيلاني تهدي إصدارات الثقافة لنظيرتها التونسية 

وفي نهاية اللقاء، أهدت نيفين الكيلاني نظيرتها التونسية عددا من إصدارات وزارة الثقافة المصرية.

اقرأ المزيد:

رئيس «قصور الثقافة»: تعميم التحول الرقمي في مكتبات الأقاليم قريبا

وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من تطوير سيرك العجوزة

وزيرة الثقافة تعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة

وزيرة الثقافة تنعى زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي

وزيرة الثقافة تعلن استمرار احتفالات نصر أكتوبر المجيد لمدة عام

وزيرة الثقافة تنفي تعيين رئيس جديد للبيت الفني للمسرح: لم نستقر بعد

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من «صنايعية مصر»
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.