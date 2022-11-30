إبراهيم عيسى: لا أحد يرغب في تعثر الوطن سوى الإخوان وشركائهم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشفافية والمشاركة وعدم التخوين، من الأشياء المهمة لمرور المجتمعات من أزماتها، «كلنا في مركب واحد، والمواطن مطالب بأكبر قدر من التحمل والصبر، بينما الحكومة مطالبة بأكبر سعة صدر»، وذلك خلال برنامجه «حديث القاهرة»، على شاشة «القاهرة والناس».

الصحة تصدرت المشهد خلال جائحة فيروس كورونا

وأضاف «عيسى»، أنه لا أحد يرغب لهذا الوطن أي تعثر سوى جماعة الإخوان الإرهابية وشركائها، لافتا إلى أن هناك بعض الوزارات التي تتصدر المشهد في الأزمات، فوزارة الصحة، تصدرت المشهد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بينما تتصدر وزارة التموين حاليًا، مشهد الأزمة الاقتصادية.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن تشارك المسؤولية بين صانع القرار والمعني به، ضروري لتجاوز الأزمة، ومن الضروري أن تُشرك وزارة التموين الأطراف المعنية في صناعة أي قرار تتخذه، موضحًا أنه عندما نتخذ قرار لحلحلة أزمة الأرز، يجب أن يكون القرار المتخذ نابع عن تشاور ومشاركة من جميع ممثلي وأطراف الأزمة، سواء غرف تجارية أو فلاحين بجانب المستهلكين.