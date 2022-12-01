محافظ أسوان يضبط شاحنة أثناء غسيلها بمدخل الكوبري الملجم.. ويكلف بسحب الرخصة

ضبط اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أحد سائقي شاحنات النقل الثقيل، أثناء غسل السيارة والمقطورة الملحقة بها بمدخل كوبري أسوان الملجم، مما يسبب أضرارا بالغة بطبقة الأسفلت التي صرفت الدولة عليها ملايين الجنيهات عليها.

يأتي ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية.

تطبيق عين

كلف المحافظ إدارة مرور أسوان بسحب رخص السائق «أ.خ.ع»، للسيارة رقم «6728»، وتحرير مخالفة مرورية له وخاصة مع انتهاء مدة الترخيص في بداية الشهر المنقضي.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإبلاغ الفوري على تطبيق «عين المواطن»، الذي أطلقته المحافظة عن أى مخالفات مشابهة للحد من ظاهرة انتشار غسيل السيارات، والمركبات بمختلف أنواعها في الشوارع مما يؤثر سلبًا على طبقة الأسفلت بالطرق، وبالتالي يحدث أضرار بالغة للمشاة والمركبات.

مهلة أخيرة للمسؤولين بعد رصد سلبيات

من جانب آخر، أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخيرة للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لتلافي كافة السلبيات التي رصدها بالشوارع الرئيسية والداخلية أثناء زيارته المفاجئة للمدينة، بمرافقة اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

إعفاء نواب رؤساء المراكز من وظيفتهم

وقرر اللواء أشرف عطية إعفاء جميع شاغلي وظيفة نائب رئيس المركز بنطاق المحافظة والإعلان عن شغلها بالطرق القانونية بعد الجولات المفاجئة، التي أكدت على ضعف الأداء لشاغلى هذه الوظيفة وعدم قيامهم بالمهام المنوطة إليهم بالشكل المطلوب، مكلفا كمال حلمي، رئيس مركز ومدينة دراو بإصدار قرارًا بغلق لمدة أسبوعين لأحد مخابز الطباقي لعدم الالتزام بمواصفات وأوزان الرغيف المنتج، علاوة على مخالفة ضوابط الصحة والسلامة المهنية.