افتتاح تجريبي لمركز التطوير المهني بجامعة أسيوط للتأهيل لسوق العمل

شهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الافتتاح التجربيي لمقر المركز الجامعي للتطوير المهني بالمبنى الإداري، بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها فخري الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعة للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مينا يوسف مدير المشروع بالجامعة الأمريكية بوسط الصعيد.

تأهيل الخريجين لسوق العمل

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالدور المنوط بالمركز، والذي يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب والخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كل الهيئات الحكومية والمجتمعية الساعية إلى نفس الهدف.

وصرحت الدكتورة مها غانم أن المركز تم تجهيزه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال الشهور القادمة بحضور وفود رسمية من الهيئات المتعاونة فى إنشاء المركز.

مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي في جامعة أسيوط

في سياق آخر، استقبل رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، الدكتور هشام فاروق مستشار وزير التعليم العالى للتحول الرقمي، في إطار زيارته للجامعة، والتي رافقه فيها الدكتورة هبة عادل، خبير التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي، والدكتور عصام منصور المستشار التسويقى لهيئة الإنتاج الحربي 99.

وأكد «الجمال» حرص إدارة الجامعة على استكمال خطتها الهادفة إلى الانتقال لمصاف الجامعات الرقمية، والمعتمدة في آليات العمل بها على اتباع وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، والتي تضمن دقة وسرعة الخدمات المقدمة بها، وتطوير آليات تنفيذها مشيرا الى امكانيات الجامعه وقدراتها وتكامل مراكزها ووحداتها والتى تجعلها ضمن افضل الجامعات في التصنيف الأكاديمى الدولي.