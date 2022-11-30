وفاة طالب ثانوي صدمه توك توك في بني سويف 

لقى طالب في المرحلة الثانوية، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث سير ناتج عن تصادم مركبة توك توك به، بقرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله، وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى.

بلاغ بمصرع طالب صدمه توك توك ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام توك توك بطالب في المرحلة الثانوية ما أدى إلى وفاته وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتم التوجيه بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، محمود هاني حسني، طالب في مدرسة بلفيا الثانوية، جثة هامدة إلي مستشفى بني سويف التخصصي وجرى إيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

وتقدمت إدارة بني سويف التعليمية بخالص العزاء لأسرة المتوفي، متمنين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.