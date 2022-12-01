مواعيد تقديم الأوراق المطلوبة لوظيفة كيميائي معمل بشركة مياه المنيا

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي معمل، التوجه إلى قطاع الموارد البشرية والتدريب بديوان عام الشركة بحي أرض سلطان بشارع عدنان المالكي، في مدينة المنيا، وتسليم الأوراق المطلوبة.

رابط شركة مياه الشرب في المنيا

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جدول تقديم الأوراق لجميع المتقدمين وهو كالآتي:

- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة كيمائي معمل بشركة مياه المنيا، من الكود رقم 1 وحتى 500 يتم تلقي أوراق التقديم يوم الأحد 4 ديسمبر الجاري، ومن الكود 501 حتى 1000 يوم الإثنين 5 ديسمبر، ومن الكود 1001 حتى 1500 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، ومن الكود 1501 حتى 2000 يوم الأربعاء 7 ديسمبر، ومن الكود 2001 حتى 2406 يوم الخميس 8 ديسمبر.

- بالنسبة للمتخلفين عن المواعيد التي أعلنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجدول، عليهم التوجه إلى مقر الشركة يومي الأحد والإثنين 11 و12 ديسمبر الجاري لتقديم الأوراق.

الأوراق المطلوبة لوظائف مياه الشرب بالمنيا

1- بطاقة الرقم القومي «أصل وصورة».

2- شهادة الميلاد «أصل وصورة».

3 - شهادة المؤهل الدراسي «أصل وصورة».

4- موقف الخدمة العسكرية للذكور «أصل وصورة».

5- كارنيه نقابة العلميين «أصل وصورة».

6 - عدد 2 نسخة لبيان السيرة الذاتية للمتقدم.