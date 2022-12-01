جهاز «المنصورة الجديدة»: الدولة استثمرت 20 مليار جنيه في المرحلة الأولى

أكد المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن إنشاء المدن الجديدة يحقق الرخاء والتنمية الشاملة، ويوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المنصورة الجديدة مساحتها 7200 فدان، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وتتوسط دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وتمثل نقطة جذب كبيرة للمواطنين.

المدينة فيها فيلات وسكن مصر واسكان اجتماعي

وأوضح «كحلة» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن الدولة استثمرت 20 مليار جنيه في المرحلة الأولى فقط، بمعدل 6 مليارات جنيه للمرافق والطرق، و14 مليار للإسكان والخدمات، لافتًا إلى أن المدينة فيها فيلات وسكن مصر وإسكان اجتماعي، باجمالي 19400 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن المدينة متكاملة وجاهزة لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى أن طلاب جامعة المنصورة الجديدة يقيموا فيها بالفعل، مؤكدًا وجود مدرستين للتعليم الأساسي، وأخرى دولية، ومركز «صحي، وإطفاء، وشرطة»، و8 أسواق تجارية، تشمل 64 نشاطا تجاريا، و5 مساجد وكنيستين، وجامعة المنصورة الجديدة، المقامة على مساحة 127 فدانا، وتشمل 8 كليات.