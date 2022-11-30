كل ما تريد معرفته عن مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة

نفذت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع سكن بديل للعشوائيات، داخل مدينة العبور الجديدة، استكمالا لخطة الدولة التي تهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، توفر السكن الآمن والخدمات المتكاملة للسكان داخلها، بعيدا عن المناطق العشوائية وغير الآمنة التي تهدد حياتهم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» 8 معلومات عن مشروع «سكن بديل العشوائيات» بمدينة العبور الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور الجديدة.

8 معلومات عن مشروع «سكن بديل العشوائيات» بالعبور الجديدة

1- يقع مشروع سكن بديل العشوائيات بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة.

2- يتكون مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة من 96 عمارة.

3- يضم مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة 3360 وحدة سكنية.

4- تتراوح مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة ما بين 90 : 115 م2.

5- يضم مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة 96 وحدة إدارية، بالإضافة إلى 96 محل تجاري.

6- يشمل مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة، عدد من الخدمات، منها: (مول تجاري، مركز طبي، حضانة، ومدرسة تعليم أساسي)، وذلك لتوفير حياة متكاملة للسكان.

7- جار تنفيذ أعمال التشطيبات بمشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة.

8- يجرى العمل على تنسيق الموقع، والتي تتضمن أعمال (إنترلوك، الزراعات، الإنارة، شبكات الري).