نائب رئيس مدينة المنصورة الجديدة لقناة الحياة: لدينا مناطق سكنية وخدمية وتجارية

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية أثناء بناءها أي من المدن الجديدة، تقسمها بشكل مناطق، منها السكني والخدمي والتجاري ومناطق الاستثمار المميز، «عندي قرى سياحية تم البدء في إنشائها بالفعل في المرحلة الثالثة، بمساحات 20 و30 و50 فدان».

كحلة: الطرح الجديد بالمنصورة الجديدة قريبا

أضاف «كحلة»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كل القطع الاستثمارية الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة، سيجري طرحها على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية قريبا، وستكون متاحة للجميع.

كحلة: الطرح الأخير للأراضي والشقق حجزت بالكامل

واستطرد: «خلال طرح قطع أراضي وشقق في المنصورة الجديدة تم حجزها بالكامل، لكن خلال شهر من الآن، سيتم إتاحة كل القطع السكنية والتجارية والسياحية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى جميع الشقق الخالية المتاحة حاليا، وسيتم إدراج ذلك على موقع وزارة الإسكان».

وأوضح أن منطقة المنصورة الجديدة، بها جميع الخدمات، إذ جرى الانتهاء من بناء 2 مدرسة تعليم أساسي، وتشطيبها بشكل كامل، ويوجد مدرسة أخرى دولية تعمل في المدنية منذ عامين، بالإضافة لوجود كامل الخدمات، و8 أسواق تجارية بإجمالي 64 نشاط تجاري و5 مساجد و2 كنيسة.