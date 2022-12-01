مجدي بدران: 90% من سكان العالم لديهم مناعة من فيروس كورونا

استبعد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، حدوث إغلاق كلي مرة أخرى بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بالرغم من زيادة معدلات العدوى والانتشار، إلا أن نسبة الوفيات أقل، والحاجة لدخول المستشفى كذلك.

بدران: هناك فارق كبير عما حدث في أول الوباء

وأوضح «بدران» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن 90% من سكان العالم لديهم مناعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك من أصيب بالفيروس 4 مرات، وآخرين حصلوا على عدة جرعات، وأخرى تعزيزية من اللقاح، وأن ذلك يشكل فارقًا كبيرًا عما حدث أول الوباء.

وتابع: «كورونا كان مستعفي علينا شوية وقتل أقل الناس مناعة في كوكب الأرض، واللي ماتوا مناعتهم كانت ضعيفة جدًا مقارنة باللي عاشو»، مطالبًا بالعمل على تعزيز المناعة لمواجهة الفيروس في المعركة التي وصفها بـ«الحامية».

بدران: الفيروس مازال يستهدفنا

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن فيروس كورونا ما زال يستهدفنا، ويستهدف البقاء معنا للأبد، مطالبًا بتعزيز المناعة بالتطعيمات والمحافظة على الصحة العامة والرياضة والنوم بشكل جيد، ساعات مناسبة ليلً،ا لتعزيز المناعة لعمل حائط صد منيع ضد غزو الفيروس.