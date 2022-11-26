«المرور»: تحرير 1867 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 1867 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير مخالفات لقائدي الدراجات النارية

وواصلت الإدارة العامة حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 632 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وجاء في قانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني كالتالي:

1ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

2ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

3ـ تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

4ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.