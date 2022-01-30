إصابة تلميذ في مشاجرة مع زميله بسبب المزاح بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، إصابة طالب بجرح عرضي أعلي الحاجب الأيسر وكدمة وتورم بالساعد الأيمن، إثر تعدي آخر عليه، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

بلاغ بالوقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول «حمدي. م. ح. م»، 17 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي بالمعهد الديني الأزهري الكائن بدائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي ويقيم بذات الناحية، مصابًا بجرح عرضي أعلي الحاجب الأيسر وكدمة وتورم بالساعد الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وأفاد باتهام «شهاب. ا. ع. ا»، 17 سنة، طالب، بذات المعهد، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب المزاح فيما بينهما عقب إنتهاء الإمتحانات، وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم.

مصرع سائق

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، مصرع سائق «توك توك» وزوجته إثر قيامهما بالإستحمام بدورة مياه المنزل بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مركز المراغة، يفيد بورود إشارة من «منير ا م ا»، 61 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، بإكتشافه وفاة كل من نجله «محمود. م. ا. م»، 30 سنة، سائق «توك توك»، وزوجته «تيسير. ف. ع. ح»، 20 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أثناء قيامهما بالإستحمام بدورة مياه المنزل بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، ونفى الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي المركزي.

وأفاد والد الثانية «فتحي. ع. ح»، 55 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

توقيع الكشف الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق نتيجة استنشاق الغاز المسرب من سخان المياه ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.