إصابة تلميذ صدمه «توك توك» أثناء توجهه إلى المدرسة في بلقاس بالدقهلية

أصيب طفل في الصف الثاني الابتدائي بالدقهلية، بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر بعدما صدمه «توك توك» أثناء توجهه للمدرسة في مدينة بلقاس، وجرى نقله لمستشفى بلقاس المركزي لإسعافه، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة للعرض على أطباء المخ والأعصاب لوجود اشتباه إصابة بارتجاج في المخ.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية بمستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة، بوصول تلميذ مصاب بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر وادعاء حادث تصادم في مدينة بلقاس.

إصابة تلميذ صدمه توك توك

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة تلميذ يدعى «محمد محمد حامد»، 8 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، بمدينة بلقاس، وبسؤال مرافقيه في محضر الشرطة، أكدوا أن التلميذ صدمه توك توك مجهول في أحد شوارع بلقاس أثناء توجهه إلى المدرسة، وتوجهوا به إلى المستشفى لعلاجه.

حجز التلميذ في المستشفى للعلاج

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن الطفل تم حجزه في مستشفى الطوارئ بالمنصورة ووضعه تحت الملاحظة بقسم المخ والأعصاب لتقديم العلاج اللازم، وجرى إخطار أسرة التلميذ بالحادث، وتكثف مباحث بلقاس من جهودها للوصول إلى «التوك توك» مرتكب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.