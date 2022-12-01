أستاذ تخطيط عمراني: «المنصورة الجديدة» مدينة ذكية مزودة بمراكز تحكم إلكتروني

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن المنصورة الجديدة هي إحدى المدن الأربع الكبرى من الجيل الرابع، والتي بدأ إنشاءها عام 2014، واكتملت المرحلة الأولى منها بعد عمل دام 8 سنوات، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تستهدف امتصاص النمو السكاني.

المنصورة الجديدة تتوسط 3 محافظات لا تملك ظهيرا صحراويا

وأضاف رأفت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «EXTRA NEWS»، أن مدينة المنصورة الجديدة تتوسط 3 محافظات الأكبر في التعديات على الأراضي الزراعية، وهي: كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، لافتًا إلى أن المحافظات الثلاث ليس لها ظهير صحراوي، عكس بعض المدن الأخرى كالعاصمة الجديدة والعلمين والجلالة.

المنصورة الجديدة تتميز بعمران سياحي لأول مرة

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أن المنصورة الجديدة هي المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع التي تهتم بالوجهة السياحية، كونها تتميز بعمران سياحي مميز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحديدًا ظلت لفترات طويلة تعاني الإهمال في توفير الخدمات السياحية.

مدن الجيل الرابع مستدامة ومزودة بمراكز تحكم إلكترونية

وأوضح رافت، أن مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مستدامة وذكية، إذ تتضمن مراكز التحكم الذكية «العقول الإلكترونية» وهي واحدة من 4 مراكز تحكم تتضمن قواعد بيانات بمصر لتعزيز البنية المعلوماتية، لافتًا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية بمجال ميكنة الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.