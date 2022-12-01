مواعيد انقطاع الكهرباء في طنطا غدا.. تشمل 3 مراحل

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن انقطاع التيار الكهربائي داخل مدينة طنطا، غدا الجمعة في عدد من المناطق، من أجل الصيانة الدورية وإصلاح بعض الأعطال في محولات الكهرباء، وضمان استمرار الخدمة بأعلى كفاءة إلى المواطنين.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وذكرت شركة كهرباء الغربية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مواعيد انقطاع الكهرباء على 3 مراحل، الأولى من الساعة 6 صباحا إلى 7 صباحا، وتشمل مناطق: شارع حسن رضوان من سكة المحلة وحتى شارع ثروت، شارع بطرس حتى شارع العنانية بمنطقة المرشحة، شارع الحلو حتى مستشفى الأمريكان من أول لوحة المياه حتى الإمام البصيري.

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، من الساعة 7 صباحا إلى 8 صباحا، وتشمل شارع محمد فريد حتى الجعان شارع سكة المحلة الكبرى ومنطقة المصانع ومنطقه المرشحة وشارع حسن رضوان حتى شارع الخيال.

شركة الكهرباء تهيب بالموطنين اتخاذ التدابير اللازمة

وبالنسبة إلى المرحلة الثالثة، من الساعة 8 صباحاً إلى 9 صباحا، وتشمل مناطق: شارع سعيد كلية التجاره حتى آخر شارع الحلو ومنطقة مدرسة الزراعة وشارع الأشراف وشارع الحلو حتى مستشفى الشروق ومنطقة المرشحة. وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز المتواجدين في تلك المناطق، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.