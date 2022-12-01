«تحت تهديد السلاح» يحقق 5.3 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح» نجاحًا كبيرًا من بطولة حسن الرداد، واستطاع أن يتفوق على كل الأفلام المعروضة في دور العرض، وجاء في المركز الأول، وحقق ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد.

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «تحت تهديد السلاح» اقترب من تحقيق 5 ملايين و300 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الأولى متفوقًا على 6 أفلام أخرى تتنافس في دور العرض.

وتصدر الفيلم المرتبة الأولى منذ طرحه في دور العرض، منذ أسابيع، خاصة أنّ قصة الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.