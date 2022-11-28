رضا عبدالعال: المغرب قدم مباراة كبيرة ومحترمة أمام بلجيكا

انتقد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق المنتخب البلجيكي بعد خسارته أمام المغرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم والتي شهدت سيطرة كاملة للاعبي أسود الأطلس.

وقال عبدالعال خلال ظهوره ببرنامج البريمو رفقة الإعلامي محمد فاروق: «منتخب بلجيكا معندوش فكرة مفيش جماعية في الملعب نهائيا ومش ده منتخب بلجيكا النسخة الماضية في روسيا مش بقلل من فوز المغرب نهائيا هو قدم مباراة كبيرة ومحترمة المنتخب المغربي لم يكن يلعب بعشوائية نهائيا كان أهم شيء بالنسبة له عدم دخول هدف في مرماهم وبكده نجحوا في السيطرة على المباراة وكانوا منظمين أكتر».

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