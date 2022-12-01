أستاذ بـ«القومي للتغذية»: مشروبات الطاقة تسبب فشلا كلويا.. وهذه بدائلها

انتشرت في الفترة الأخيرة، منشورات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي، تحذر من مشروبات الطاقة الغازية، وتعدد أضرارها على صحة الأطفال والكبار، وتنوعت التحذيرات في هذه المنشورات، نظرا لمكونات تلك المشروبات التي قد تسبب العديد من الأمراض مثل السكر والفشل الكلوي والقلب، وهشاشة العظام.

«هذه المشروبات مخصصة للأشخاص البالغين، غير مخصصة للأطفال، فبالتالي تشكل خطرا عليهم عند تناولها»، هكذا علق الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ«الوطن»، موضحا أن مشروبات الطاقة، تشكل خطرا على الأشخاص البالغين أيضا عند إفراطهم في تناولها بشكل يزيد عن حاجة الجسم اليومية كحال أي معلبات مضافا إليها بعض المواد الحافظة.

وأوضح «سيد»، أن ضرر تلك المشروبات يظهر في احتوائه على نسبة كبيرة من الكافيين التي تسرع ضربات القلب، وتسبب الجفاف نتيجة لكثرة التبول، مشيرا إلى أن احتواء تلك المشروبات على سعرات حرارية قليلة، المدونة خلف العبوة، يعني في المقابل احتوائها على المحليات الصناعية، والتي بإمكانها أن تؤثر على الكلى، في حالة تناولها بكثرة.

بدائل أكثر فاعلية لمشروبات الطاقة

كما أكد «حماد»، على ضرورة مراجعة الشخص لمكونات المشروب المدونة على العبوة حتى يتجنب الإصابة بأي حساسية يعاني منها تجاه أي مكون من مكوناته، وأن تناول مشروبات الطاقة باعتدال لا يشكل خطرا على البالغين، ولكن يوجد العديد من البدائل التي تؤدي دور تلك المشروبات في إكساب الشخص الطاقة، بل أفضل لأنها تحتوي على قيم غذائية عديدة تفتقرها مشروبات الطاقة.

وشرح الدكتور «سيد»، أنه يمكن للفرد تحضير مشروبات منزلية، غنية بالفوائد والقيم الغذائية، وخالية من أي أضرار، تحتوي على قدر جيد من الكربوهيدرات والصوديوم والبوتاسيوم، وتقوم في نفس الوقت بتعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء أداء مجهود شاق، وإمداده بالطاقة قبل قيامه بتمرينات رياضية أو تعرضه لدرجات حرارة عالية، وهي لا تأخذ وقتا في تحضيرها، وتناسب جميع الفئات العمرية.

كما شرح طريقة عمل هذه البدائل وهي كالتالي:

- تحضير مشروب مكون من كوب عصير البرتقال الطازج ممزوجا بلتر من الماء، مضافا له كمية قليلة جدا من الملح لا تتعدى الجرام والنصف.

- مشروب من كوب عصير الليمون مضافا له معلقتين من السكر و جرام و نصف ملح.