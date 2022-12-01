«قدموا في إيمانكم فضيلة».. كتاب جديد للبابا تواضروس عن فضائل شخصيات الميلاد

أصدَر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كتابا جديدا بعنوان «قدموا في إيمانكم فضيلة»، ويضم الكتاب تأملات في فضائل شخصيات الميلاد، تزامنًا مع بدأ الكنيسة القبطية صوم الميلاد، والذي يستمر لمدة 43 يومًا وينتهي بليلة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

البابا تواضروس يصدر 3 كتب

ويعد هذا الكتاب الثالث الذي يصدره البابا خلال فترة قصيرة، إذ أتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أيام قليلة، كتابًا جديدًا للبابا تواضروس الثاني بعنوان «وإلى أقصى المسكونة كلماتهم»، ويضم الكتاب مختارات من خطابات البابا التي ألقاها في المحافل الرسمية، كما يضم الكتاب مراسم تجليس البابا في نوفمبر 2012 بيد الأنبا باخوميس، والزيارات التي أجراها واستقبلها خلال 10 سنوات.

كما أصدَر البابا كتاب «سنوات من المحبة لله والوطن»، ويحوي هذا الكتاب شهادات تاريخية ورؤية وطنية للبابا تواضروس، ويحكي فيه الباب جانبًا من حياته حتى لحظة وصوله للكرسي المرقسي خلفًا للبابا شنودة الثالث، كما يروي البابا خلال الكتاب كواليس العشر سنوات الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

«حكمة الصوم» سلسلة تعليمية جديدة للبابا

وفي سياق آخر، أعلن البابا تواضروس الثاني، تقديم سلسلة تعليمية جديدة خلال فترة الصوم الميلاد عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعي، تحت عنوان «حكمة الصوم».

وجاء ذلك خلال العظة الأسبوعية مساء أمس، والتي ألقاها أمس البابا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبثت عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.