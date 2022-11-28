رابط تسجيل عضوية الشركات في بورصة السلع.. 13 خطوة

أعلن الموقع الرسمي لبورصة السلع، خطوات تسجيل العضوية من أجل الاشتراك في المزايدات عبر البورصة التي بدأت أمس الأحد، بتداول سلعة القمح، الذي جرى طرح كميات منه للبيع لدى هيئة السلع التموينية للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعيًا.

خطوات تسجيل عضوية بورصة السلع

ويوجد عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل إتمام تسجيل عضوية الشركات في بورصة السلع، وذلك بالدخول على رابط منصة البورصة السلعية من هنـــا، واتباع التالي:

1- اختيار فئة عضوية الشركة (اختيار من متعدد).

2- كتابة اسم الجهة.

3- عنوان المركز الرئيسي.

4- كتابة رقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

5- تحديد الشكل القانوني للشركة (اختيار من متعدد).

6- اختيار القانون الخاضع لها الشركة (اختيار من متعدد).

7- كتابة رقم السجل التجاري والتاريخ.

8- تدوين رقم البطاقة الضريبية.

9- تحديد رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع.

10- تحديد رأس المال المرخص به.

11- كتابة عدد الأسهم المصدرة.

12- إرفاق المستندات المتاحة حول طلب العضوية.

13- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

وعن تداول الأقماح عبر البورصة السلعية، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الهيئة السلع التموينية هي الجهة البائعة ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي من القمح، فيما تعد الشركة القابضة للصوامع هي الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.