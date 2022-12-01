الذهب يسجل أعلى مستوياته عالميا في أسبوعين.. و«عيار 21» بـ1490 جنيها

ارتفع الذهب نحو مستوى 1780 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مسجلا أقوى مستوياته في أسبوعين وسط ضعف الدولار، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنّ البنك المركزي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر، لموازنة المخاطر بين التضخم المرتفع والركود.

ارتفاع سعر الفائدة عالميا

وأكدت توقعات السوق، أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية.

وأشارت عدة تقارير لبنوك استثمار عالمية، إلى أنّ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيبلغ ذروته دون 5% في مايو 2023 بعد تعليقات «باول»، وهو أقل من التوقعات السابقة لذروة أعلى من 5% في يونيو.

ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الأمريكية لقياس صحة أكبر اقتصاد في العالم، والتي أبرزها تقرير الوظائف الشهري الرئيسي يوم الجمعة.

توقعات بتراجع الذهب

تاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1735.22 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 1673.93 دولار في غضون 12 شهرًا.

ومحليا، سجل الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة المصرية، 1703 جنيهات لعيار 24، و1490 لعيار 21، و1277 جنيها لعيار 18، و993 لعيار 14، بينما سجل الجنيه الذهب 11920 جنيه.