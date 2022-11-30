صحة السويس تعقد تدريبا للفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

نظمت مديرية الشؤون الصحية لمحافظة السويس، تدريباً استعداداً للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ويتضمن التدريب دورة تدريبية لفريق التمريض وطالبات التمريض المشاركات في الحملة على مدار 4 أيام.

التدريب يستمر 4 أيام

وعقدت مديرية الصحة بالسويس تدريباً على مدار 4 أيام لتدريب الفرق المشاركة بالحملة بحضور الدكتورة عبير العشري المشرف المركزي من قطاع الطب الوقائي على الحملة بمحافظة السويس وأعنلت المديرية عن بدء التطعيمات خلال الفترة من يوم 11 إلى 14 ديسمبر 2022، تنفيذاٌ لتعليمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

6 فئات تشارك في الحملة القومية للتطعيم

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن الإدارة العامة للطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالسويس، نظمت التدريب وشارك به الفرق المشاركة بالحملة وعددها 6 فئات وهى «تمريض وطالبات التمريض والرائدات الريفيات والمشرفين اللصقاء وفرق إشراف المديرية والإدارات الصحية»، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

305 فريق ثابت ومتحرك للتطعيم

وأشار «الحفناوي» إلى مشاركة 305 فريق متحرك وثابت بجميع مكاتب الصحة وبوحدات ومراكز طب الأسرة، بما يستهدف تطعيم 121883 طفل من عمر يوم واحد حتى خمسة سنوات.

الحفناوى رفع درجة الاستعداد

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات لانطلاق الحملة المزمع انطلاقها خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات من أجل الوصول لجميع الأطفال المستهدفين خلال المواعيد المعلنة للحملة القومية.