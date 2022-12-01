وزير الإسكان: شراكة تصل إلى تريليون جنيه مع القطاع الخاص في مشروعات التعمير

أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنَّه بعد توسعة وعاء التنمية بإضافة مدن الجيل الرابع، تمّ وضع مخطط قومي لمصر في 2052 برئاسة رئيس الوزراء كان الهدف الأول منه هو مضاعفة العمران المصري، مشيرًا إلى أنَّ القرارات الجمهورية الصادرة لمناطق التنمية الجديدة في مصر تحقق الانتشار في العمل على 14.7% من إجمالي الجمهورية، إذ أنَّه جرى توسعة وعاء التنمية لتوسعة رقعة العمران.

وزير الإسكان: المدن الجديدة تحقق الانتشار في 14% من مساحة مصر

وأوضح وزير الإسكان، خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الوعاء الجديد للعمران شهد شراكة 63 من المطورين في القطاع الخاص بدراسات تصل تكلفتها إلى ترليون و100 مليار جنيه، تضمنت حصة الدولة فيها نحو 311 مليارًا لتوفير 200 ألف فرصة عمل دائمة، مبينًا أنَّه أثناء الإنشاء والتشييد سيتضاعف الرقم 8 مرات للعاملين.

وأشار «الجزار»، إلى أنَّه لولا توسعة وعاء التنمية لما تواجدت هذه الاستثمارات مؤكدًا أنهم عملوا لجذب الاستثمارات بمبالغ مالية كبيرة وعوائدها ليست مباشرة، مشبهًا «المشروعات الاستراتيجية بمجموعة أواني تتواجد أعلى بعضها وكلما صعدنا لمستوى أعلى ينخفض العائد من أعلى لأسفل».

لولا توسعة وعاء التنمية لما تواجدت هذه الاستثمارات

ووصف وزير الإسكان، المشروعات الاستراتيجية بالإنسان الذي يتم رعايته والانفاق عليه في طفولته حتى يصبح شابًا وينفق على من أنفق عليه ويجني العوائد، مؤكّدًا أن الدولة لم تنتظر عوائد المشروعات الاستراتيجية ولكن الدولة أسقطت ثمار التنمية على المجتمع مثل مشروعات حياة كريمة للقاعدة العريضةـ ولم تنتظر الدولة ثمار التنمية تسقط على المواطن.

وأشار «الجزار»، إلى أن الطرق الجديدة لها مميزات مهمة، إذ تساعد على التواصل والتنمية الاقتصادية، مؤكّدًا أنَّ الدولة تدرس الأوعية التي تضع فيها التنمية.