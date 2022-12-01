ضبط عامل سرق مبالغ مالية من داخل شركة ببورسعيد

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من أمين خزينة بإحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه احتراق مبلغ من العملات الأجنبية، داخل دولاب خشبي مغلق بالشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بالشركة.

ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بإضرامه النيران ببعض الأوراق والجزء المتبقي من المبلغ المالي لإخفاء معالم الجريمة وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.