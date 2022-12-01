الرئيس السيسي: المشروعات القومية توفر 5 ملايين فرصة عمل

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك سيظلم الجيل الحالي والقادم.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «الخطة الاستراتيجية الخاصة بمصر اتعملت قبل ما أنا آجي، وقبل اللي قبلي يجي، ولو متعملتش يبقى إحنا بنضيع البلد والناس، نحن في خيرٍ ونعمة».

وتابع: «الجهد اللي إحنا بنعمله مخلص وأمين ومبدع، وبمنتهى القوة، اتقال نخف الأعمال بتاتعنا شوية، قلت إن حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة ليست أقل من 5000 شركة، وهناك شركات بها 70 ألف عامل، والمتوسط 1000 عامل، أي أننا نتحدث عن 5 ملايين إنسان ما بين عامل وكل الوظائف، أي 5 ملايين أسرة مستفيدة».