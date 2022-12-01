وزير الإسكان: خلخلة الكثافات في مدن الدلتا أحد توجهات الدولة لتصحيح المسار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ رفع كفاءة العمران يعود بالنفع الاقتصادي، مؤكدًا أنّ خلخلة الكثافات السكانية في مدن الدلتا عن طريق إنشاء مدن جديدة أحد توجهات الدولة التي تصحح به المسار، وهذا هو الحل الثاني لتحقيق اتزان النسق العمراني في الدلتا.

وأضاف أنّ تحقيق اتزان النسق العمراني في الدلتا هدفه زيادة معدلات التحضر إلى جانب وجود قواعد اقتصادية تساعد المواطن على رفع مستواه الاقتصادي، وسد العجز في الأنشطة الاقتصادية والخدمية عن طريق توفيرها في مناطق التنمية العمرانية الجديدة بقرى ومدن الدلتا.

وأشار إلى أنّ 31% من الحيز العمراني لمدينة المنصورة الجديدة كلها مباني سكنية؛ لأن الأراضي بالطبيعية ملكية خاصة، وبالتالي لا توجد أي أنشطة اقتصادية ولا خدمية، وذلك لا يحقق الهدف من توسعة الأحوزة العمرانية لأننا لا نوسّع الحيز؛ لنستوعب السكان بل إن التوسعة في المقام الأول قرار اقتصادي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّه كان لا بد من التدخل لمراجعة وتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات وإجراءات تصحيح المسار، برفع كفاءة العمران القائم خاصة في عواصم المحافظات.