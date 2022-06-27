إصابة 10 عمال باختناق في حريق مخزن مصنع كرتون بالعاشر

اصيب 10 عمال على الأقل باختناقات، إثر نشوب حريق في مخزن خاص بأحد مصانع الكرتون في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة للعلاج، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العاشر

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في مخزن مصنع كرتون بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أقسام المصنع.

نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه، وسرعة تحريات أجهزة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.