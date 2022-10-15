إصابة 3 عمال باختناق بعد استنشاقهم «كلور» في محطة ري بالفيوم

أصيب ثلاثة عمال بحالة اختناق، ظهر اليوم السبت، إثر استنشاقهم غاز الكلور داخل محطة ري بمركز طامية بمحافظة الفيوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة لاتخاذ اللازم، وتم السيطرة على الموقف.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص باختناق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة 3 عمال في بيت الري الجديد بنطاق المركز، بحالة اختناق بسبب استنشاقهم غاز الكلور، وسيطرت حالة من الخوف على باقي العمال.

اختناق بسبب استنشاق الكلور

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق جراء استنشاق غاز الكلور، كما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.