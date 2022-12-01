تنفيذ 251 حكما قضائيا متنوعا في حملات أمنية موسعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 6 قضايا.

ضبط 1574 قضية مخدرات

وفى مجال جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 1574 قضية مخدرات وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية، كما تم ضبط 11 قضية تزوير مستندات، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 251 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط شخص مطلوب للتنفيذ في قضية سلاح

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية سلاح بإجمالي مدد حبس 25 سنة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة دار السلام لمترو الأنفاق بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية عاهة مستديمة بإجمالي مدد حبس 15 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.