خبيرة اقتصادية: الرئيس السيسي أعاد رسم الخريطة العمرانية لمصر

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية أسّست شريانًا جديدًا للتنمية بالمدن الجديدة فهي ليست مدنًا سكانية فقط، وإنّما نشاط اقتصادي مستدام، تتكيف مع المتغيرات المناخية من خلال زيادة المناطق الخضراء، والطاقة المتجددة.

وأضافت «علي»، لـ«الوطن»، أنّ هذه المدن تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على العوز والمساواة، والحد من التغير المناخي وتوفير حياة صحية، فهذه المدن المستدامة الشاملة الآمنة للجميع القادرة على الصمود بنظم نقل مأمونة ومتكاملة، وتحسين الأداء الوظيفي لهذه المدن، مشيرة إلى أنّ التعمير هو الهدف وليس العمران من أجل التخطيط الحضري، فهناك تصور شامل لمسارات الدولة.

الشمولية والاستدامة

وتابعت الخبير الاقتصادي بأن فلسفة بناء المدن الجديدة في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على إعادة رسم خريطتها العمرانية من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدن الجيل الرابع ذات الخدمات المتكاملة من أجل توفير السكن اللائق، وإتاحة فرص التشغيل إضافة إلى تخفيف الازدحام عن بعض المدن؛ لاستيعاب الزيادة السكانية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات لهذه المدن الجديدة التي تُمثل نقلة نوعية من حيث التنفيذ والموقع ومواكبة التطورات العالمية فهي مدن متعددة الأنشطة تعزز ريادة الأعمال، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

المشروعات الاستراتيجية

وأضافات الدكتورة وفاء علي، أنّ المشروعات الاستراتيجية ذات المدى الطويل لعوائد التنمية المستدامة، تحقق ثمار التنمية.