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وزير الإسكان: مسؤول دولي وصف العمل في المدن الجديدة بالبناء على القمر

كتب:

أحمد حامد دياب
11:53 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مسؤولا في مؤسسة دولية، زاره قبل شهر للتعرف على تجربة المدن الجديدة، وبعد جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفور وصوله إلى طريق السويس ومشاهدة الصحراء، تحدّث لي قائلا: «كأنّكم تبنون مدينة في القمر».

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه قال إنّ هذا ما يحدث بالضبط، فالوادي الضيّق الذي نعيش فيه عبارة عن منطقة معمورة، والباقي كأنّه جزءا من القمر، لافتا إلى أنّ هناك خطة لتحلية المياه حتى العام 2052، لتحلية 9 ملايين متر مكعب يوميا، وجار تنفيذ ثلثها في الخطة الخمسية الأولى 2025.

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بقلم أحمد حامد دياب