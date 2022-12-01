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ضبط راكب مصري أثناء محاولته تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط أحد الأشخاص، يقيم بمحافظة القاهرة وبحيازته عملات أجنبية مختلفة وعدد 7 كروت بنكية «فيزا»، لا تخص الراكب كانت مخبأة داخل حقائبه.

جاء ذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وأن الكروت البنكية تحصل عليها من شخص لتسليمها لآخر خارج البلاد لاستخدامها في المعاملات التجارية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم محمد بركات