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ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة شخصين في القليوبية

كتب:

محمد بركات
11:59 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال ضبط حائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

20 فرد خرطوش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطن والأمن العام والأمن المركزي وبالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 20 فرد خرطوش و3 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات