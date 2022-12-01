مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق الكريمات بالجيزة

لقي عامل مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بدرجة نارية بطريق الكريمات بمركز أطفيح جنوب الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بطريق الكريمات دائرة القسم ووفاة عامل وإصابة 5 آخرين، بسبب السرعة الزائدة حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة النقل مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة.

نقل المصابين والمتوفى لمستشفى أطفيح

وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.