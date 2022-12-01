مصرع شاب في حادث تصادم بزهراء المعادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل شاب، ومطالبة والدة المتوفى باتخاذ اللازم نحو المتسبب في الحادث.

وبالفحص تبيّن ورود بلاغ إلى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث أسفر عن مصرع شاب بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم، وبالانتقال تبيّن أنّه حال سير سيارة قيادة طالب، مقيم بدائرة القسم تصطدم بطالب، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، حال عبوره الطريق محل البلاغ.

بسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق ولم تتهم الأخيرة أو تشتبه في وفاة نجلها جنائياً، وتأيدت الواقعة بشاهد رؤية محدد، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.