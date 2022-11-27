كان يبحث عن الآثار.. مصرع شاب داخل حفرة في جبل قنا

لقى عامل مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار في جبل قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار حفرة في باطن جبل قنا على شاب أثناء التنقيب عن الآثار ووفاته.

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، وسيارة إسعاف، وتبين مصرع «عبد الرحمن.م»، 37 عامًا، من أبومناع بحري، انهارت عليه الحفرة أثناء التنقيب عن الآثار في جبل قرية الطويرات، وكان معه آخرون.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام بواسطة سيارة إسعاف.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، وضبط باقي المشاركين في عمليات التنقيب عن الآثار في جبل التطويرات في مركز قنا.