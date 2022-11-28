مصرع شاب وإصابة خاله في انهيار سقف عقار بإمبابة

لقي شاب مصرعه وأصيب خاله، إثر سقوط عليهما جزء من سقف بأحد العقارات بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار إلى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة من بلاغ يفيد سقوط جزء من سقف على شخص بأحد الشوارع بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

وبانتقال رجال الشرطة إلى المكان برئاسة العميد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، وبالفحص تبين وجود 2 أشخاص يقومون بخلع الحديد الناتج عن هدد العقار، وأثناء خلع الحديد سقط جزء من سقف على شخص منهما ما تسبب في مصرعه، وتبين أن المتوفى 21 سنة، عاطل، وإصابة خاله 41 سنة.

وتبين أنهما مقيمين بالعقار قبل هدمه، وكانوا يقومون بخلع الحديد الناتج عن هدد العقار لبيع الحديد، وأثناء خلع الحديد سقط جزء من السقف على المتوفى، وجرى استخراج جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أنتقلت جهات التحقيق الى المكان وناظرت جثمان المتوفي، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة والاستماع الى اقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.