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فقرة غنائية لنجوم «الدوم» أمام الرئيس خلال افتتاح «المنصورة الجديدة»

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شريف سليمان
12:05 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
نجوم الدوم

نجوم الدوم

قدّم عدد من نجوم برنامج «الدوم»، فقرة فنية، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نجوم الدوم، الذين قدّموا الفقرة الفنية، هم «أسماء الجمل، وأسامة عطية، ونادين العمروسي، وألاء أيوب، وكروان حجاج، وفارس مصطفى، وعبدالرحمن صابر».

وقدّم نجوم برنامج الدوم، عددًا من الأغاني الرائعة، مثل «بلادي السمرا»، «الحكاية في مصر»، «يا حبيبتي يا مصر».

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بقلم شريف سليمان