أحد مستفيدي «ابدأ» بالدقهلية: المبادرة أزالت معوقات كانت تواجهنا في 48 ساعة

قال عادل حسين، مسؤول بمجمع الشركة الدولية للصناعات وأحد مواطني محافظة الدقهلية، المستفيدين من مبادرة «ابدأ»، إنه كان يحلم بهذا المشروع، إذ نفذه في عام 2015، حيث يتكون من 6 مراحل، وتم تنفيذ 3 مراحل، لكن كانت هناك مشكلة بالمرحلة الثالثة، وهي مصنع حوامض الكبريتيك وكانت مشكلة بيان صلاحية، متابعًا: «بعد العمل مع مبادرة ابدأ أزالت كل المعوقات والمشكلات التي واجهتنا، ونعد الرئيس، بالانتهاء من المشروع، ونحقق الـ3 مراحل في 2025، بدلًا من الذي كان مخطط له في الانتهاء 2027».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أن مبادرة «ابدأ» حلت المشكلات التي كانت تواجه المجمع في غضون 48 ساعة: «تواصلنا مع مبادرة ابدأ، وكان بالنسبة لنا حلم ولم نصدق أنهم خلال 48 ساعة حلو المشكلة، والآن نحن مستمرون في المشروع»، متابعًا أن الشركة الدولية للصناعات الكيماوية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج مبيدات وأسمدة سائلة، وبودر بطاقة 20 ألف طن سنويًا.

وأشار إلى أن مصنع حوامض الكبريتيك، سيعمل على آخر هذا العام بطاقة 550 طن يومي، بمعدل 150 ألف طن سنويًا، مضيفًا أنه كان هناك 3 مراحل كان يتم العمل عليهم تدريجيًا.