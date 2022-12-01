وزير الإسكان: كورنيش المنصورة الجديدة يتواءم مع المتغيرات المناخية

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان أن كورنيش مدينة المنصورة الجديدة يتواءم مع المتغيرات المناخية، في إطار خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية لافتا إلى وجود خط دفاع أول للمدينة في المرحلة الثانية بدلا من حواجز الأمواج سيتم استغلاله اقتصاديًا.

عوائد اقتصادية من كورنيش المنصورة الجديدة

وأوضح وزير الإسكان خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الخط سيحقق سيحقق عوائد اقتصادية من إعادة استغلال الجزر الموجودة في المياه والتي سيٌبنى عليها بعض الأنشطة الاقتصادية التي ترجع العائد.

وأشار أن خط الدفاع الثاني الذي تم إنشاؤه بالفعل محاولة لتحقيق الهدف من الحماية واسترداد العوائد بسبب محدودية الموارد.

ونفى الجزار تقليد أحد في ذلك مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها بها مناطق فارغة سيتم بناء أبراج فيها وذلك بعد تخليق الطلب على المجتمع في المنصورة الجديدة في المرحلة الثانية.

24 مليار جنيه

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تكلفت 24 مليار جنيه مشيرًا لتخصيص 225 فدانا تم تخصيصها للقطاع الخاص.