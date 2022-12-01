الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن بناة وصُناع مدينة المنصورة الجديدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، فيلمًا تسجيليًا عن مدينة المنصورة الجديدة إيذانًا بافتتاحها، إذ تضمن الفيلم شهادات حية لمن شاركوا في بناء المدينة، من عمال ومهندسين ونماذج لمن شاركوا في أعمال البناء والتطوير.

شهادات حية لأصحاب مصانع مدينة المنصورة الجديدة

كما شمل الفيلم التسجيلي شهادات حية لأصحاب المصانع التي أقيمت في المدينة ضمن المبادرة الرئاسية «ابدأ»، لدعم وتطوير الصناعة.