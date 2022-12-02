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التعليم العالي: داهمنا 323 كيانا وهميا في المحافظات خلال الفترة الماضية

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أحمد أبوضيف
05:28 ص | الجمعة 02 ديسمبر 2022
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، إن الوزارة حذرت مرارًا وتكراراً من الكيانات الوهمية والمؤسسات التي  تدعي انتسابها للوزارة وتقدم خدمات تعليمية دون سند قانوني.

مداهمة الكيانات الوهمية

وأضاف «عطا»، أن الملتحقين بالكيانات الوهمية ليست لهم علاقة بوزارة التعليم العالي، مؤكداً أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مداهمة الكيانات المؤسسات التعليمية غير المعتمدة  للحد من انتشارها.

مجابهة الكيانات الوهمية 

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية تواصل عملها طوال أيام الأسبوع لمواجهة عمل الكيانات الوهمية، موضحًا أنها نجحت في  مداهمة وضبط أكثر من 323 كيانًا وهميًا بمختلف المحافظات منذ نشأتها.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.