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التعليم العالي لطلاب الثانوية والدبلومات: احذروا الكيانات الوهمية

كتب:

أحمد أبوضيف
12:22 ص | الأحد 25 سبتمبر 2022
مكتب التنسيق

مكتب التنسيق

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بمختلف المحافظات على مستوى مصر من المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات والجامعات المختفلة، مؤكداً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تجنب الإعلانات الوهمية التي تروجي لتكل الكيانات.

الكيانات الوهمية 

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع المؤسسات التعلمية المعتمدة  من قبل الأعلى للجامعات والوزارة متاحة أسماؤها  بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أو الأعلى لجامعات والوزارة، لافتا إلى أن لجنة الضبطية القضائية تواصل مهام عملها طوال أيام الأسبوع لمجابهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تقوم بمنح شهادات تعليمية غير معتمدة.

نتيجة تقليل اغتراب طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي أن إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة بعد نهاية مرحلة تنتسيق الجامعات 2022.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.