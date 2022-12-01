إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ«توكتوك» بصحرواي بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة ملاكي بتوكتوك على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا المدينة غرب بني سويف، ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث.

حادث تصادم بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية سدمنت الجبل، دائرة مركز إهناسيا.

وأوضح البلاغ، أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور دفع مرفق الإسعاف المصرية فرع بني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى مشاركة سيارة تابعة لمرفق إسعاف الفيوم، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.