التموين: انتظام صرف السلع المدعمة في اليوم الأول من ديسمبر لحاملي البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف اليوم الأول للمقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، إذ بدأت منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، صرف السلع المخصصة لأصحاب البطاقات.

بدء صرف لسلع التموينية عن شهر ديسمبر

وتلقت وزارة التموين تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن سير اليوم الأول لصرف التموين، عن انتظام الصرف في 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى المحافظات منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس,

وبدأت المنافذ في استقبال المواطنين حاملي البطاقات لصرف حصص السلع التموينية المخصصة لهم، التي تضخها مخازن الجملة للمنافذ بعدد 31 سلعة مدعمة من بينها 3 سلع أساسية تصرف بناء على عدد أفراد البطاقة وهي «الزيت والسكر والأرز».

حصة بطاقة التموين والزيت والسكر والأرز

وتحصل الأسرة على حصتها من الزيت والسكر والأرز وفقا لعدد الأفراد، إذا تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال على 4 زجاجات زيت بحد أقصى، و8 أكياس سكر بحد أقصى، و2 كيس أرز، بواقع زجاجة زيت واحدة، وكيسين سكر لكل فرد مقيد على البطاقة.

أسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022

وشهدت أسعار السلع التموينية استقرار في شهر ديسمبر 2022 ، إذ تصرف منافذ البقالين السلع لأصحاب البطاقات بنفس الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.